Не Пугачева: Киркоров назвал имя певицы, которая поднимала на него руку

Филипп Киркоров объяснил, почему на самом деле его ненавидит певица Ольга Кормухина. Звезда поп-сцене рассказал, что познакомились они в 80-е годы и с тех пор отношения не сложились.

«Она не могла смириться с тем, что в их рокерской тусовке появился я - поп-исполнитель. При любом удобном случае она меня вспоминала, обзывала. Мимо проходит - может даже рукой ударить, толкнуть», - признался Киркоров программе «Ты не поверишь!»

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Киркоров подчеркнул, что это сейчас Кормухина - святая. А раньше она вела себя, по его словам, совершенно по-другому.