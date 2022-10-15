«Себя в зеркало видели?»: Соседова ужаснули наряды современных звезд

Сергей Соседов раскритиковал наряды современных знаменитостей. Музыкальный критик отметил, что раньше артисты стремились создавать запоминающиеся и узнаваемые образы, а сейчас — просто бездумно меняют наряды.

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«Ужасные совершенно наряды. Я считаю, что это большой бич сегодня. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — заявил Соседов.