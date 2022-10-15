Почти как Ванга: какие еще предсказания делал Владимир Жириновский, и они сбылись

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эдельштейн подтвердил журналистам. Что его отец действительно обладал пророческим даром. Например, однажды он предсказал, что Европа замерзнет без российского газа.

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать», - приводит слова лидера ЛДПР Олег.

Кроме того, в прошлом году Жириновский предсказал то, что случилось в феврале.