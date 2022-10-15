Где на самом деле сейчас находится Кристина Орбакайте

Дочь уехавшей из России Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, судя по всему, не поддерживает позицию матери. После побега Примадонны, певица осталась в Москве со своим младшим сыном Дени Байсаровым.

На прошлой неделе Орбакайте и вовсе летала в Крым. Она выкладывала фотографии с курорта, подчеркивая, что у нее отличное настроение.

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Старший сын Кристины Никита Пресняков уехал в Европу на третий день после объявления о частичной мобилизации. Муж Орбакайте, по слухам, в США. Сама она пока в России. Возможно, в ближайшее время распродаст имущество и тоже уедет.