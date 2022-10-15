Родилась кроха-дочка: четвертая ракетка мира Даниил Медведев впервые стал отцом (фото)

Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: соцсети звезды

Теннисист поделился первым кадром с новорожденной наследницей из Ниццы.

Даниил Медведев является одним из самых известных российских теннисистов. Финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира. Он счастлив в браке с женой по имени Дарья. Недавно стало известно, что она беременна. Спортсмен6 четвертая ракетка мира, уехал с ней во Францию. Там накануне произошло радостное событие.

На этот раз Медведев поделился трогательным кадром, на котором запечатлел своего первенца. Жена родила дочку. На фото малышка в белом бодике и шапочке спит в кроватке. При этом за окном видны пальмы и лазурный берег.

«14.10.2022. Welcome to the world baby girl»,  – написал счастливый отец.

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Дочка Даниила Медведева. Фото: соцсети

Друзья и поклонники стали поздравлять пару с радостным событием. Многим интересно, как супруги назвали наследницу. «Чудо! Поздравляем вас», «Это прекрасно», «Она сладкая», «Какая нежность», «С пополнением», «Как это чудесно», «Просто бесподобно! Она ангел», «Поздравляем!» — стали писать пользователи Сети.

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