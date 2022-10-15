Боня опозорилась в эконом-классе самолета

Светская львица Виктория Боня любит демонстрировать свою шикарную жизнь. Однако несколько раз модель ловили на лжи. Выяснялось, что у девушки не так много денег, как она всем рассказывает.

Например, недавно ее застали в эконом-классе самолета, который летел из Ниццы в Стамбул. Модель тихо сидела в углу лайнера, стараясь скрыть лицо, пишет 7days.ru.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вообще, поклонники часто пишут Боне, чтобы она не стеснялась того, что иногда приходится экономить. По мнению пользователей Сети, врать о богатстве - верх невежества.