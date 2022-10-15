Зверев пожаловался, что беженцы поселились в его подъезде и гадят

Известный стилист Сергей Зверев живет в шикарной квартире в центре Москвы. Однако в последнее время звезда в шоке уже не на словах. В соседней квартире поселились беженцы, которые ведут себя неадекватно.

«Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина Арина лет сорока и две ее племянницы. Арина курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Сегодня ночью я проснулся от шума на улице и от вони!» - заявил Зверев в соцсетях.

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Сергей подчеркнул, что много раз пытался решить этот вопрос самостоятельно. Однако так называемые жильцы отправляют его на три буквы.