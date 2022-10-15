«Уже ничего не стесняется»: разгоряченная Бузова в бикини-бандо выставила напоказ свои формы в бане

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она ведет несколько передач и продолжает давать концерты. В свои 36 лет артистка не перестает работать над собой.

Она носит дерзкие наряды, чтобы привлекать к себе внимание. В этом году телеведущая особенно много занимается спортом, так как пытается вернуться в форму.