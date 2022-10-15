«Уже ничего не стесняется»: разгоряченная Бузова в бикини-бандо выставила напоказ свои формы в бане

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она ведет несколько передач и продолжает давать концерты. В свои 36 лет артистка не перестает работать над собой.
Она носит дерзкие наряды, чтобы привлекать к себе внимание. В этом году телеведущая особенно много занимается спортом, так как пытается вернуться в форму.
Недавно Ольга появилась на публике в облегающей юбке и топе. Поклонники заметили, что наряд не сошелся на ее спине. Артистку ранее также критиковали за слишком короткие наряды и откровенные. Но она предпочитает не обращать внимание на хейтеров.
На этот раз вечер Бузова провела в бане. Она решила выложить кадры, на которых позировала в белом халате без макияжа. Артистка провела рукой по ложбинке. Она осталась довольна тем, что ей сделали массаж.
«Щечки уже розовенькие», – отметила звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Ольга решила скинуть халат и обнажила свои прелести. Она втянула живот, продемонстрировав свои изящные формы. Телеведущая приняла выгодную позу, скрыв изъяны фигуры. Она в бикини-бандо сверкнула ложбинкой. Артистка предпочла выставить напоказ свои округлые бедра, подпирая столб.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Телеведущая получила много комплиментов. Но некоторые фанаты снова подвергли ее критике, посчитав кадры откровенными.
«Оля, не надоело?», «Опять отклячила свой тыл», «Зачем такое выставлять?», «Все уже поняли, что личной жизни нет», «Уже ничего не стесняется», «Пора менять имидж, быть скромнее», «Годы уже не те, прекращай», — стали писать пользователи Сети.