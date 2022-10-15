«Она решила заняться карьерой»: Пельш объяснил, почему у Бузовой не ладится личная жизнь

Валдис Пельш дал эксклюзивное интервью сайту «А теперь внимание!». В числе прочего ведущий программ «Угадай мелодию» и «Поем на кухне всей страной» высказался об Ольге Бузовой.

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Шоумен отметил, что давно не слышал хитов экс-звезды «Дома-2». По его мнению, сейчас она сосредоточилась на карьере телеведущей, а не певицы. Ради творчества Ольга задвинула на второй план личную жизнь.