«Она решила заняться карьерой»: Пельш объяснил, почему у Бузовой не ладится личная жизнь

Валдис Пельш дал эксклюзивное интервью сайту «А теперь внимание!». В числе прочего ведущий программ «Угадай мелодию» и «Поем на кухне всей страной» высказался об Ольге Бузовой.
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Шоумен отметил, что давно не слышал хитов экс-звезды «Дома-2». По его мнению, сейчас она сосредоточилась на карьере телеведущей, а не певицы. Ради творчества Ольга задвинула на второй план личную жизнь.
«Олю Бузову я давно не видел с успешными и шумными премьерами. Я так понимаю, она решила заняться карьерой телеведущей и ищет в этом свое женское счастье», — рассказал Пельш.
Напомним, после развода с Дмитрием Тарасовым Бузова так и не построила крепкие отношения. Некоторое время теледива встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако в итоге пара со скандалом рассталась. Ольга обвинила Даву в изменах и жестком обращении.