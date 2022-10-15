«Иногда люди приносят еду»: как живут родители Дмитрия Хворостовского

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от онкологии пять лет назад. У артиста остались пожилые родители, которые очень скучают по ушедшему сыну.

«Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами», - рассказал отец Хворостовского Александр.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мужчина подчеркнул, что со старшими внуками у него нет общения. Они чаще держат связь с поклонниками певца, чем с родственниками.