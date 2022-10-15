«А ныла, что денег нет»: Айза похвасталась новым роскошным особняком

Айза. Фото: соцсети

Айза. Фото: соцсети

Экс-супруга Гуфа обзавелась элитной недвижимостью.

Совсем недавно Айза жаловалась на то, что лишилась львиной доли доходов. Меж тем, похоже, финансовые дела у экс-супруги Гуфа не так плохи. Как выяснилось, она приобрела новый роскошный особняк в Подмосковье.

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Айза сама рассказала поклонникам о радостном событии, опубликовав видео в соцсети. Бизнесвумен показала двухэтажный особняк с большими окнами и террасами, окруженный невысокими кустами и молодыми деревьями. 

«Надеюсь, и я смогу увидеть своих друзей в доме мечты. Да и пожить в нем», — отметила блогерша.

Многие поклонники порадовались за бывшую избранницу Гуфа. Правда, нашлись и такие, которые напомнили ей разговоры о безденежье.

«Такой красивый дом! Поздравляю. Ты этого достойна»; «Сначала у нее финансовые трудности, а потом сразу новый особняк. Да уж»; «Здорово. Тебе с детьми там будет очень удобно»; «А ныла, что денег нет»; «Классный коттедж и участок очень ухоженный», — написали они.

Новый дом Айзы. Фото: соцсети

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