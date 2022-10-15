«А ныла, что денег нет»: Айза похвасталась новым роскошным особняком

Совсем недавно Айза жаловалась на то, что лишилась львиной доли доходов. Меж тем, похоже, финансовые дела у экс-супруги Гуфа не так плохи. Как выяснилось, она приобрела новый роскошный особняк в Подмосковье.

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Айза сама рассказала поклонникам о радостном событии, опубликовав видео в соцсети. Бизнесвумен показала двухэтажный особняк с большими окнами и террасами, окруженный невысокими кустами и молодыми деревьями.