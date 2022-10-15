Видео может вызвать шок: Бледанс пристыдили за игру с «мертвым животным»

Эвелина Бледанс любит эпатировать публику. Отдыхая на пляже, актриса в очередной раз оскандалилась.
Звезда сериала «Проклятый рай» приложила найденную на берегу медузу к своим ягодицам, запечатлев это на видео. Зоозащитников возмутило поведение Бледанс.
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«С точки зрения морали, игры с мертвыми животными снимать неэтично и негуманно. Это может спровоцировать других людей на подобные действия, а у кого-то вызвать шок», — рассказала зоозащитница Юлия Калашникова.
По мнению общественницы, таким поведением Бледанс выдала свое реальное отношение к окружающему миру. Калашникова предположила, что поступок актрисы может негативно сказаться на ее юной аудитории.
«Это можно приравнять к жестокому обращению с животным, но в несколько ином контексте», — поделилась Юлия с Telegram-каналом «Звездач».
Эвелина Бледанс. Фото: соцсети