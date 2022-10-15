Видео может вызвать шок: Бледанс пристыдили за игру с «мертвым животным»

Эвелина Бледанс любит эпатировать публику. Отдыхая на пляже, актриса в очередной раз оскандалилась.

Звезда сериала «Проклятый рай» приложила найденную на берегу медузу к своим ягодицам, запечатлев это на видео. Зоозащитников возмутило поведение Бледанс.

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