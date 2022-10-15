«Роль Галкина* преувеличена»: Кончаловский высказался о сбежавшей за границу Пугачевой

По мнению Кончаловского, значимость супруга Пугачевой Максима Галкина* в этой истории куда меньше, чем кажется многим. Режиссер не стал критиковать юмориста, списав его скандальное поведение на правила нахождения в другой стране.

«В горячке сильно преувеличена роль господина Галкина. В чем-то я его понимаю — въезжаешь в западную страну, тебя заставляют подписать документ, что ты против. Не каждый устоит», — процитировал Кончаловского сайт KP.RU.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.