«Роль Галкина* преувеличена»: Кончаловский высказался о сбежавшей за границу Пугачевой

Многие знаменитости раскритиковали Аллу Пугачеву после того, как она покинула Россию и перебралась в Израиль. А вот Егор Кончаловский воздержался от негатива. Он отметил, что отчасти понимает Примадонну.
«Алла Борисовна, действительно, эпоха, при которой жил Леонид Брежнев. По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — признался 56-летний режиссер.
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По мнению Кончаловского, значимость супруга Пугачевой Максима Галкина* в этой истории куда меньше, чем кажется многим. Режиссер не стал критиковать юмориста, списав его скандальное поведение на правила нахождения в другой стране.
«В горячке сильно преувеличена роль господина Галкина. В чем-то я его понимаю — въезжаешь в западную страну, тебя заставляют подписать документ, что ты против. Не каждый устоит», — процитировал Кончаловского сайт KP.RU.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.