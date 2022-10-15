«На предплечии свежая татуировка с именем ее»: Агата Муцениеце запела в новом клипе Вовы Селиванова

Но оказалось, что кадр из нового клипа. Звезда сериала «Реальные пацаны» выпустил трек «Субботним вечером», которую с ним спела Муцениеце. Поклонники посчитали, что в треке затронут и ее роман с Прилучным.

«Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, е мае! Но на предплечии свежая татуировка с именем ее», – говорится в песне.

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