«На предплечии свежая татуировка с именем ее»: Агата Муцениеце запела в новом клипе Вовы Селиванова

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в десятках кинокартин, но многие поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Примечательно, что долгое время она была в браке с Павлом Прилучным. Они даже сделали тату в виде колец на пальцах, но в 2020 году супруги развелись.
Спустя два года Павел сыграл свадьбу с новой избранницей по имени Зепюр Брутян. Он заверил, что их роман развивался стремительно. А поклонники узнали, что познакомились они, когда Прилучный еще был в первом браке. Агата теперь воспитывает двоих детей и даже не думает о новых отношениях. Однако на днях в Сети появилось фото, на котором она целует Вову Селиванова.
Но оказалось, что кадр из нового клипа. Звезда сериала «Реальные пацаны» выпустил трек «Субботним вечером», которую с ним спела Муцениеце. Поклонники посчитали, что в треке затронут и ее роман с Прилучным.
«Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, е мае! Но на предплечии свежая татуировка с именем ее», – говорится в песне.
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Фанаты осыпали комплиментами артистку. Многие также понадеялись, что у нее есть чувства к Селиванову, так как клип получился очень романтичным. «Агата замечательная, красивая», «Крутые! И пара вы красивая была бы!», «Буль счастлива», «Какая ты классная, Агата! Вы с Вовчиком молодцы», — прокомментировали пост подписчики.