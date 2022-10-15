Прибежала к маме в слезах: покойный Пьер Нарцисс приходит к дочери по ночам

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Экс-супруга певца Валерия Калачева призналась, что до сих пор не оправилась от трагедии.

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Взять себя в руке девушке помогли сны с покойным возлюбленным. Валерия заверила, что Пьер много раз приходил к ней ночью, утешал и говорил о своих чувствах.

Помимо вдовы, артист начал сниться своей 17-летней дочке Каролине-Кристель.