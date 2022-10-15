«Булочками» к камере! Пышногрудая бывшая Тимати показала роскошную растяжку

Саша Дони. Фото: соцсети

Саша Дони. Фото: соцсети

Саша Дони похвасталась своими умениями.

Бывшая избранница Тимати Саша Дони много лет отдала спорту. Девятнадцатилетняя модель была профессиональной гимнасткой.

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Несмотря на то, что сейчас девушка не так активно тренируется, она по-прежнему находится в великолепной форме. Саша лишний раз доказала это, опубликовав в соцсети фрагмент своей разминки.

В ролике Дони исполнила пару упражнений, надев обтягивающие черные лосины и короткий топ в тон.

Напомним, Тимати встречался с Сашей считанные месяцы. Пара успела попутешествовать вдвоем, однако после возвращения из отпуска быстро рассталась. 

Модель не стала пиариться на романе с рэпером. Она не раскрыла причину разрыва, отметив лишь, что вообще не хочет вспоминать об отношениях с Тимати.

Саша Дони. Фото: соцсети

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