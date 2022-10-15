Гуревич ушел с громким заявлением: «Сто к одному» вышло в эфир с новым ведущим

Программа «Сто к одному» идет в эфире с 1998 года. Все это время ее бессменным ведущим был Александр Гуревич.
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Несколько месяцев назад 57-летний шоумен решил покинуть работу. Он подчеркнул, что считает «совершенно невозможным веселиться и шутить» в нынешнее сложно время.
После этого главной интригой стало, кто же заменит Гуревича.
В субботу, 15 октября, передача впервые вышла в эфир с новым ведущим. Им стал известный теледеятель Александр Акопов.
Александр Акопов. Кадр из шоу «Сто к одному»
Напомним, Акопов известен как продюсер сериалов. В числе его проектов «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Татьянин день» и другие. Также он является президентом фонда «Академия российского телевидения».