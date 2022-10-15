«Сейчас меня это не задевает»: Кабанов простил Казанову за измену

Сати Казанова и Алексей Кабанов по праву считаются одними из самых ярких участников «Фабрики звезд». Повышенное внимание к артистам было приковано не только благодаря талантам, но и из-за личной жизни.

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Роман музыкантов развивался стремительно, но до свадьбы дело не дошло. Сати и Алексей расстались мирно, однако недавно певец неожиданно нелестно высказался об экс-возлюбленной. Кабанов признался, что Казанова изменила ему.