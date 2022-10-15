«На работе я старался держать лицо»: Басков рассказал о борьбе с раком

Три года назад в семье Николая Баскова произошла трагедия. Отец певца Виктор Владимирович скончался от рака мозга.

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Артист признался, что пока его папа боролся с онкологией, он жил в огромном напряжении. Басков сделал все, чтобы помочь отцу выжить, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.