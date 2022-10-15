Вот это растяжка! Волочкова до треска раздвинула ноги в тугих лосинах

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина находится в прекрасной форме.

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако не забрасывает тренировки. Балерина успевает и оттачивать свое танцевальное мастерство, и поддерживать тело в форме в спортивном зале.

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В новом видео артистка показала любимые упражнения на растяжку. Для тренировки она выбрала нежно-сиреневый топ и синие обтягивающие лосины.

«Небольшая растяжечка послерепетиционная», — написала Анастасия.

Напомним, Волочкова не раз признавалась в том, что гордится своим фирменным шпагатом. Звезда любит демонстрировать растяжку в неожиданным местах и неподходящих нарядах, за что частенько сталкивается с критикой.

Впрочем, хейтеры балерину только веселят. Обычно она язвительно отвечает им, что проще чесать языками, чем ногами.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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