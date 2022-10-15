Вот это растяжка! Волочкова до треска раздвинула ноги в тугих лосинах

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако не забрасывает тренировки. Балерина успевает и оттачивать свое танцевальное мастерство, и поддерживать тело в форме в спортивном зале.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В новом видео артистка показала любимые упражнения на растяжку. Для тренировки она выбрала нежно-сиреневый топ и синие обтягивающие лосины.