«Может привести к летальному исходу»: врач боится за жизнь тяжелобольной Седоковой

Недавно Анна Седокова сообщила, что у нее обострилась крапивница. По словам певицы, снять приступ ей может помочь только укол за тысячу долларов, который сейчас не продается ни в одной аптеке.

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Врач-дерматолог Лидия Гаевская отметила, что крапивница является серьезным заболеванием. Она проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются ужасным зудом.

В тяжелой форме она может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку.

«Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу», — рассказала эксперт 5-tv.ru.

Гаевская рекомендовала Седоковой и всем людям, находящимся в группе риска ( с аллергическими реакциями на что-либо) носить с собой антигистаминные препараты.