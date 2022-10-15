В трусы так и тянется: Бузова в мини-бикини бесстыдно засунула руку между ног (видео)

Поющая телеведущая Ольга Бузова отправилась на выходные в Сочи. Звезда давно полюбила этот курорт и даже приобрела здесь дом. Среди мест, которые обязательно посещает звезда в каждый свой приезд, - баня с бассейном под открытым небом.

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Этот приезд исключением не стал – в первый же вечер Ольга поспешила попариться. Настроение после парной сразу улучшилось, кровь закипела, и артистка решила пошалить. Позируя себе в зеркале на камеру, Бузова в мини-бикини бесстыдно засунула руку между ног, поглаживая себя по упругим бедрам.