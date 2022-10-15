«Использовал служебное положение»: Кушанашвили «светит» срок в истории со слежкой за Кудрявцевой

Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Из-за алчного поступка журналиста Леру избивал бойфренд.

Откровения Отара Кушанашвили могут стоить ему свободы. Уголовное наказание журналисту, по мнению адвоката Андрея Алешкина, светит за слежку, которую тот вел за коллегой Лерой Кудрявцевой и получал за это вознаграждение от ее богатого любовника.

Более того, собранные Кушанашвили сведения любовник Кудрявцевой использовал против нее, избивал и запрещал работать на ТВ. Юрист оценил алчный поступок Кушанашвили как разглашение персональных данных.

«Нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает ответственность от четырех лет лишения свободы, поскольку ведущий, как я полагаю, использовал свое служебное положение. У Леры Кудрявцевой есть все шансы получить моральную компенсацию», - прокомментировал «дело» Кушанашвили адвокат сайту «Экспресс-газета».

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Алешкин посоветовал Кушанашвили «стоять в храме на коленях и просить прощения у бога», а не кичиться своим поступком перед публикой.

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