«Использовал служебное положение»: Кушанашвили «светит» срок в истории со слежкой за Кудрявцевой

Откровения Отара Кушанашвили могут стоить ему свободы. Уголовное наказание журналисту, по мнению адвоката Андрея Алешкина, светит за слежку, которую тот вел за коллегой Лерой Кудрявцевой и получал за это вознаграждение от ее богатого любовника.

Более того, собранные Кушанашвили сведения любовник Кудрявцевой использовал против нее, избивал и запрещал работать на ТВ. Юрист оценил алчный поступок Кушанашвили как разглашение персональных данных.

«Нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает ответственность от четырех лет лишения свободы, поскольку ведущий, как я полагаю, использовал свое служебное положение. У Леры Кудрявцевой есть все шансы получить моральную компенсацию», - прокомментировал «дело» Кушанашвили адвокат сайту «Экспресс-газета».

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Алешкин посоветовал Кушанашвили «стоять в храме на коленях и просить прощения у бога», а не кичиться своим поступком перед публикой.