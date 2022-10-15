Новости шоу-бизнеса: почему от Киркорова сбежала невеста, как Светлаков «отмывает» Урганта, что за послание появилось Прилучному у Карпович

Почему невеста сбежала от Киркорова
Певица и телеведущая Катя Гусева раскрыла, что была невестой Филиппа Киркорова. Но не выдержала натиска поклонниц – те слали ей проклятия и пожелания смерти, что очень напугало девушку. И роман со звездой она прервала.
Катя Гусева и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Светлаков заступился за Урганта
Сергей Светлаков замолвил словечко за Ивана Урганта, сбежавшего из страны весной, когда случилась «первая волна эмиграции». Комик считает, что коллегу травят незаслуженно, мол, такой, как Ургант, «нужен нам». И убежден, что «головы остынут, и все вернется на круги своя».
Сергей Светлаков. Фото: Global Look Press
Прилучный отдохнул с детьми и новой женой
Как бы ни нравилось Агате Муцениеце, что ее дети общаются с новой возлюбленной Павла Прилучного, самого звездного отца все устраивает. Он всячески демонстрирует публике, что не забыл о наследниках, и берет их с собой на отдых. В Подмосковье артист и его новая жена Зепюр Брутян поселились в загородном комплексе, побывали в бассейне, где отлично повеселились – дети к мачехе, кажется, уже прикипели.
Павел Прилучный с женой и детьми. Фото: соцсети
Послание Прилучному на канале Карпович
Экс-подруга Павла Прилучного, актриса Мирослава Карпович, ведет микроблог в Telegram. После ее недавней замены в спектакле «Косметика врага», где она вместе с «мажором» играли влюбленных, на ее канале появилось послание Прилучному. Поклонники актрисы опешили от расклада и высказали свои мысли, удивившись поведению актера.
«Была только другом, значит?», «Если она такой хороший друг, почему на свадьбе не была? Почему больше не общаетесь?», «Очень некрасиво Прилучный заливает», — прокомментировали поклонники.