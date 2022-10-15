Новости шоу-бизнеса: почему от Киркорова сбежала невеста, как Светлаков «отмывает» Урганта, что за послание появилось Прилучному у Карпович

Прилучный отдохнул с детьми и новой женой

Как бы ни нравилось Агате Муцениеце, что ее дети общаются с новой возлюбленной Павла Прилучного, самого звездного отца все устраивает. Он всячески демонстрирует публике, что не забыл о наследниках, и берет их с собой на отдых. В Подмосковье артист и его новая жена Зепюр Брутян поселились в загородном комплексе, побывали в бассейне, где отлично повеселились – дети к мачехе, кажется, уже прикипели.