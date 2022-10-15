Каролина Севастьянова взорвала Сеть видами глубокого декольте: сила пуш-ап

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова снова взбудоражила поклонников, лишив их сна. Сеть взорвало новое фото красотки в платье с глубоким декольте. Эффект усилил пуш-ап: открывшиеся людям виды затмили все остальное.

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Севастьянова обладает формами на зависть и регулярно радует подписчиков в Сети новыми фото и ракурсами. Несмотря на то, что карьеру гимнастка закончила еще в 2012 году, пропорции у нее остались те же, как и гибкость, которая сводит с ума фанатов.

Напомним, сейчас Севастьянова отдыхает в Монако, куда улетела сразу после шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». Гимнастка отважилась вернуться на экстремальный проект, но долго не продержалась.