«Все время чего-то не хватало»: Иосиф Пригожин объяснил, почему Shaman сегодня так успешен

Певец Ярослав Дронов, прославившийся как Shaman, в этом году взлетел на небывалые высоты своей популярности. Равнодушных к артисту сегодня, пожалуй, нет ни в шоу-бизнесе, ни среди жителей страны. При этом, хейта в адрес артиста предостаточно. Недоброжелатели уверяют, что Shaman – искусственно раздутый проект, в раскрутку которого вложены небывалые ресурсы, а не новая звезда своего времени.

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Между тем, продюсер Иосиф Пригожин не видит ничего сверхординарного в том, что Shaman сегодня стал героем эстрады. Логика, по мнению специалиста, тут заключается в том, что артист проявил себя в нужное время.