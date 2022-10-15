Будет двойня: комик Соболев скоро станет отцом в третий раз

Звезда Comedy Club Илья Соболев скоро станет отцом в третий раз. Жена комика Наталья на 15-й неделе беременности. Более того, счастье родительства будет двойным – под сердцем она носит близнецов.

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Наталья призналась, что с Ильей они давно мечтали о третьем ребенке, но все попытки были тщетны. В этом году счастье все-таки произошло, и, как уже успел пошутить будущий многодетный отец, как нельзя кстати: отсрочку от мобилизации дают отцам четверых.

Соболевы уже воспитывают двоих детей - дочек-школьниц СОфию и Еву.