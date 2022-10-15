Суд отказался лишать Татьяну Лазареву* статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева*, сбежавшая в Испанию минувшей весной, отметилась чередой высказываний, за которые Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов 22 июля. Звезда сначала гордилась этим статусом, затем озадачилась и задумалась, а вскоре заявила, что хочет избавиться от него.

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Лазарева* осенью направила в Замоскворецкий суд иск с требованием отменить указанное решение Министерства юстиции. Но, рассмотрев дело, ведомство оставило все как есть и отказало телеведущей, сообщает ТАСС.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента