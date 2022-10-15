Выпало: Юлия Ефимова в дырявом бикини показала части тела, которые обычно прячут

Пловчиха Юлия Ефимова, давно живущая и тренирующаяся в США, в этом году поставила на паузу свою карьеру. Справившись с депрессией, накатившей после отстранения россиян от всех важных стартов, звезда спорта вновь начала тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме.

А сейчас Ефимова отправилась в отпуск, отправившись на Гавайи – это любимое место отдыха пловчихи. Снимки с пляжа не заставили себя ждать – красотка с подтянутым телом облачилась в салатовое бикини с дыркой на груди, в которую «выглянули» прелести спортсменки. Оригинальный фасон купальника оценили подписчики в комментариях.