Когда личное и рабочее смешалось: почему Карпович убрали из спектакля с Прилучным

На днях выяснилось, кто заменил в спектакле «Косметика врага» Мирославу Карпович. Актриса несколько лет играла на сцене любовь с Павлом Прилучным, которая, по слухам, переросла в настоящий роман между ними. И вот, после свадьбы звезды на молоденькой актрисе Зепюр Брутян, в составе спектакля произошли изменения. Пока главную женскую роль в нем играет Екатерина Иванова. Но судя по тенденции, скоро и ее заменят.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Изначально в спектакле играла жена Прилучного Агата Муцениеце. Но когда их отношения дали трещину и дело близилось к разводу, женщину заменили на «папину дочку» Карпович. Теперь же, с появлением новой жены у «мажора» Мирослава стала не нужна в составе. По сообщениям «Пятого канала», место в составе Прилучный освободил для нынешней своей избранницы, актрисы Зепюр Брутян.