Актер Артур Смольянинов бросил в России двоих детей и сбежал в Европу

Ряды «бегунов» - российских артистов, уехавших из страны в связи с происходящими в мире событиями - вновь пополнились. Актер и музыкант Артур Смольянинов вслед за некоторыми своими коллегами покинул Россию. Но уехал он не в Израиль, как Алла Пугачева и Семен Слепаков, а в Европу.

Согласно заявлениям артиста, которого зрители запомнили по ролям в фильмах «9 рота», «Елки» и сериалу «Самара», в последнее время его все реже приглашали сниматься. Именно это стало основной причиной того, что он начал задумываться о смене места жительства.

Из Европы, напротив, поступали предложения о работе — его звали туда петь и обещали помочь устроиться. Он решил попробовать и уехал.

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