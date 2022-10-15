Отвернулась от родины: Нетребко прилетело от продюсера за отказ общаться с соотечественниками

Нынешний год раскрыл сущность оперной певицы Анны Нетребко в неприглядном для нее свете. Все узрели, что звезда стремится заботиться лишь о собственном благополучии, ради которого даже открестилась от родины – когда встал вопрос о позиции звезды по украинскому вопросу, она сделала скандальное заявление. За это ей позволили выступать в Европе. Зато в Россию ей теперь путь заказан.

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На этот раз Нетребко стала героиней громких заголовков потому, что спровоцировала слухи о беременности. Однако, как-либо комментировать свое положение отказалась – ее российский менеджер в двух словах объяснил позицию артистки для соотечественников: no comment.

Такое отношение Нетребко к России и россиянам возмутило продюсера Вадима Цыганова. В беседе с «Народными новостями» деятель не постеснялся назвать вещи своими именами.