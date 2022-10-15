С широко раздвинутыми ногами: Каролина Севастьянова блеснула олимпийской растяжкой

Каролина Севастьянова продолжает делиться кадрами из Монако, где отдыхает уже долгое время. Красавица не только много купается и загорает, но и самосовершенствуется. Завершив спортивную карьеру, гимнастка не перестала тренироваться для себя и продолжает поддерживать форму.
На новом фото Севастьянова блеснула свой олимпийской растяжкой. Широко раздвинув ноги, Каролина продемонстрировала гибкость и умение держать баланс. Поклонники позавидовали по-доброму своей любимице и сделали кучу комплиментов ее форме.
Напомним, Каролина Севастьянова в 2012 году выиграла Олимпийские игры в Лондоне в командном зачете по художественной гимнастике. В том же году она оставила карьеру и занялась личной жизнью.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети