Мешки и морщины крупным планом: Барановская без фотошопа ужаснула своей дряблостью

Ведущая шоу «Мужское/женское» Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина улетела в Стамбул. Звезда экрана решила устроить себе яркий отпуск и прошлась по культовым достопримечательностям. Вдали от родины знаменитость расслабилась и стала даже публиковать кадры без фотошопа.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Позируя для селфи с хамелеоном, Барановская так увлеклась забавной зверушкой, что позабыла про себя любимую. Если и были какие-то фильтры для съемки, то они слетели, и народ ужаснулся телеведущей без прикрас – с дряблыми веками, испещренными глубокими морщинами. Звезда то ли не заметила конфуза, то ли решила проявить честность, и не стала стирать кадры из своего микроблога.