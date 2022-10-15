Ольга Бузова поделилась эротическим видео из бани

Певица и бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова в пятницу устроила себе вечер спа в Красной Поляне. Она отправилась в баню и в перерывах между заходами в парилку успела записать несколько видео.

Подписчики увидели как Ольга в одном бикини эротично позирует на камеру, изгибается и трогает себя рукой.

Певица также написала странный пост, в котором рассуждает о своей привычке жить по принципу «все или ничего». Так и в отношениях — она быстро прекращает зарождающийся роман, как только понимает, что с парнем что-то не так.

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