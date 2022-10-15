Ольга Бузова поделилась эротическим видео из бани

Певица и бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова в пятницу устроила себе вечер спа в Красной Поляне. Она отправилась в баню и в перерывах между заходами в парилку успела записать несколько видео.
Подписчики увидели как Ольга в одном бикини эротично позирует на камеру, изгибается и трогает себя рукой.
Певица также написала странный пост, в котором рассуждает о своей привычке жить по принципу «все или ничего». Так и в отношениях — она быстро прекращает зарождающийся роман, как только понимает, что с парнем что-то не так.
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«Иногда нужно позволить себе остановиться. И подумать. Проанализировать. И не надо себя за это винить. Твоя жизнь. Твои принципы. Твои капризы. Все будет. Так, как ты захочешь. Надо просто подождать», - рассуждает она.
Подписчики Ольги на ее «мысли вслух» отреагировали коротко: «Закусывать надо».
На столике во дворе бани, где ужинала Ольга, кстати, стояла початая бутылка водки.