Очень честно: Юлия Михалкова, позабыв о белье, показала естественность своих форм в откровенном декольте

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова ушла из комедийного шоу «Уральские пельмени» еще в 2019 году, но по-прежнему популярна и любима публикой именно за свой юмористический талант. В настоящее время она выходит на подмостки в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки», работает на СТС, ведет «Детский КВН».

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Не забывает красавица и баловать поклонников своими фото и видео. На этот раз она поделилась кадром с фотосессии. Позировала звезда в вечернем платье с откровенным декольте на тонких лямках. Красоту бюста актриса подчеркнула отсутствием белья, и все увидели естественность форм Михалковой. Пикантности добавил разрез на юбке – упругое бедро в кадре заметили все.