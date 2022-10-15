Ксения Бородина в белой мини-юбке «зажгла» на дне рождения подруги

Телеведущая Ксения Бородина в пятницу вечером побывала на праздновании дня рождения своей подруги - блогера Миранды Шелия. Миранда всего две недели назад родила сына, но уже находится в отличной форме и этим вечером встречала гостей во всей красе - в коротеньком серебристом платье, с красивой прической и хорошим настроением.

Ксения в этот вечер тоже была обворожительна. Для похода на день рождения она выбрала из своего гардероба короткую плиссированную юбку и черный верх с декольте, выгодно подчеркивающим грудь.

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