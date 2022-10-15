«Я пою гораздо лучше многих артисток»: Волочкова похвасталась своим талантом

Анастасия Волочкова по-праву считается одной из самых известных российских балерин. При этом одними танцами артистка не ограничивается. Звезда активно развивается как певица.

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Беседуя с порталом «А теперь внимание!», Волочкова подчеркнула, что не претендует на звание профессиональной вокалистки. Пение для нее является не более чем хобби. При этом, на свои музыкальные данные балерина не жалуется.