«Я пою гораздо лучше многих артисток»: Волочкова похвасталась своим талантом

Анастасия Волочкова по-праву считается одной из самых известных российских балерин. При этом одними танцами артистка не ограничивается. Звезда активно развивается как певица.
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Беседуя с порталом «А теперь внимание!», Волочкова подчеркнула, что не претендует на звание профессиональной вокалистки. Пение для нее является не более чем хобби. При этом, на свои музыкальные данные балерина не жалуется.
«Звукорежиссеры, которые работали со мной, уверяли, что я пою, и голос у меня гораздо лучше, чем у многих представителей эстрады и новоиспеченных артисток, которые взлетели за счет того, что мужья в них вкладывают деньги», — поделилась Волочкова.
Анастасия напомнила, что уже записала треки с Николаем Басковым, Сергеем Зверевым, Романом Жуковым и Эдом Шульжевским. Сейчас звезда готовится к созданию совместного произведения с Владимиром Брилевым.
«Я никогда не гонюсь за тем, чтобы записывать дуэты с какими-то очень раскрученными именами. Мне интереснее записать все с талантливыми, приятными, добрыми, светлыми людьми», — подытожила артистка.