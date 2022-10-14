«А тебе дарили автомобиль?»: Миро подколола Долину из-за Вали Карнавал

Лена Миро порадовалась за Валю Карнавал, которая получила дорогой подарок от своего возлюбленного Саши Стоуна. Блогер преподнес избраннице элитный автомобиль: золотистый BMW i8 с откидными дверями, стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

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Миро похвалила Стоуна за щедрый жест.

«Прелести невесты хоть и не тянут, на мой взгляд, на иномарку, но сердцу не прикажешь. Захотелось подарить — подарил. Молодец, парень. Валю тоже хвалю. В 20 лет время терять не стоит», — написала Лена.

Акула пера не упустила случая подколоть Ларису Долину, которая в свое время поскандалила с Карнавал из-за разных взглядов на музыку. Она намекнула, что именитой певице никто никогда не делал таких дорогих презентов.

«Ну что, Лариса Александровна, скажешь? А тебе дарили автомобиль?» — язвительно высказалась Миро.

По материалам сайта lena-miro.ru