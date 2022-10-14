«Я стареющая дама, насосавшая на дешевую квартиру»: сестру Бузовой взбесили хейтеры

Недавно сестра Ольги Бузовой Анна похвасталась долгожданной покупкой. Девушка приобрела квартиру в Турции.
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Увы, не все пользователи смогли порадоваться за блогершу. Злопыхатели буквально засыпали Анну язвительными комментариями, раскритиковав и ее внешность, и заграничную недвижимость.
Бузова не растерялась и язвительно ответила хейтерам на своей странице в соцсести. Она отметила, что для них с женихом квартира была дорогим и значимым приобретением, на которое они долго копили.
«Я рада, что для вас 190 тысяч евро — это копейки. Мне до вас еще работать и работать. Для нас с Костей это не копейки. Короче, поводя итог, я стареющая дама, насосавшая на дешевую квартиру, где отвратительная инфраструктура, да еще и до моря идти ого-го сколько», — написала Анна.