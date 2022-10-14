Юлия Ефременкова рассказала, во сколько ей обошлись платные роды с мужем

Певица Юлия Ефременкова, которая три недели назад стала мамой двух мальчиков-близнецов, в пятницу отвечала на вопросы своих поклонников и решила честно рассказать о стоимости родов.

Местом появления на свет малышей Юлия и отец ее детей, темнокожий красавец Мондезир, выбрали столичный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И.Кулакова (НЦАГИП). Юлия поведала, что клиенты центра могут взять пакет «Все включено» за 350 тысяч рублей, а могут просто оплатить врача и анестезиолога. Пара выбрала именно второй вариант.

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