«Спрятал от меня могилу папы»: сестра раскрыла постыдную тайну Градского

За наследство Александра Градского до сих пор идет ожесточенная борьба. Сейчас в нее готовится вступить двоюродная сестра музыканта Наталья.
Градская собралась отсудить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево, которые раньше принадлежали ее отцу.
По словам женщины, при жизни звездный брат повел себя с ней очень некрасиво.
«Когда папа умер, брат скрыл от меня его смерть и спешно оформил недвижимость на себя. Показал завещание: якобы отец сам отписал Саше все имущество. Саша спрятал от меня могилу папы. Мне по его указке даже не выдали свидетельство о смерти», — поделилась Наталья с KP.RU.
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Градская подчеркнула, что имеет претензии только к своему покойному брату, а не к его наследникам. Однако поскольку недвижимость теперь перешла к ним, судиться ей тоже придется с ними.
«Моя совесть чиста. Для себя я знаю, что все делаю правильно», — подытожила сестра артиста.