«Спрятал от меня могилу папы»: сестра раскрыла постыдную тайну Градского

За наследство Александра Градского до сих пор идет ожесточенная борьба. Сейчас в нее готовится вступить двоюродная сестра музыканта Наталья.

Градская собралась отсудить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево, которые раньше принадлежали ее отцу.

По словам женщины, при жизни звездный брат повел себя с ней очень некрасиво.