«С ума сошел»: Саша Стоун подарил Вале Карнавал машину за 10 миллионов

В ноябре Вале Карнавал исполнится 21 год. Саша Стоун не стал дожидаться праздника и заранее поздравил возлюбленную. Блогер преподнес тиктокерше роскошный автомобиль: золотистый BMW i8 с откидными дверями, стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

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Валя призналась, что давно мечтала о такой машине.

«В эту малышку я влюбилась давно, летом мы в Сочи катались на такой же в аренду! Ну и понеслось, все лето говорила о том, что хочу такую в гараж, пару раз чуть не купила», — поделилась блогерша.

Карнавал эмоционально отреагировала на вручение презента. Сначала звезда даже не поверила, что ей реально подарили элитный авто.