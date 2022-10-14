Война за имущество: сестра Градского подает в суд на его наследников

После смерти Александра Градского родные артиста погрязли в судах. Бывшая жена и взрослые дети звезды пытаются отвоевать имущество у вдовы Марины Коташенко и ее маленьких сыновей.
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Похоже, скоро наследникам артиста предстоит еще одна тяжба. На этот раз на недвижимость мэтра предъявила права двоюродная сестра Наталья.
Градская собирается подать в суд, чтобы получить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево.
По словам женщины, в свое время ее отец оставил недвижимость своему знаменитому племяннику. Однако история с завещанием показалась Наталье очень странной. Сейчас она хочет разобраться в ней.
«При жизни брата изменить эту несправедливую ситуацию я не могла: с его связями все мои попытки были бесполезны. Выиграю — значит, выиграю. Проиграю — так проиграю. Чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать свое?» — рассказала Градская KP.RU.