Война за имущество: сестра Градского подает в суд на его наследников

После смерти Александра Градского родные артиста погрязли в судах. Бывшая жена и взрослые дети звезды пытаются отвоевать имущество у вдовы Марины Коташенко и ее маленьких сыновей.

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Похоже, скоро наследникам артиста предстоит еще одна тяжба. На этот раз на недвижимость мэтра предъявила права двоюродная сестра Наталья.

Градская собирается подать в суд, чтобы получить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево.

По словам женщины, в свое время ее отец оставил недвижимость своему знаменитому племяннику. Однако история с завещанием показалась Наталье очень странной. Сейчас она хочет разобраться в ней.