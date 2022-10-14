Прощай, Хагрид: актер из фильмов о Гарри Поттере скончался на 73-м году жизни

Новость, которая несомненно огорчит фанатов истории о Гарри Поттере, пришла сегодня из города Ламберт, что в Шотландии. Там скончался известный актер Робби Колтрейн — исполнитель роли Рубеуса Хагрида, хранителя ключей и лесника в школе чародейства и волшебства «Хогвартс».

Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, ушел из жизни в Королевском госпитале Форт Валли. Ему было 72 года. Причина смерти актера не называется.

Поклонники франшизы «Гарри Поттер» знают, что писательница Джоанн Роулинг лично выбрала Колтрейна для роли Хагрида. Ей уже сообщили о его смерти.

«Мне никогда не встретить никого хотя бы отдаленно похожего на Робби. Он был невероятно талантлив, совершенно неповторим, и мне очень повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я шлю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям», — написала опечаленная Роулинг.

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