Грудь насквозь видно! Красотка-любовница Тимати поманила своими прелестями в «голом» лифе

Новая избранница Тимати Валентина Иванова превосходно выглядит. Из-за яркой внешности и точеной фигуры девятнадцатилетнюю модель даже прозвали «копией Ирины Шейк».
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Девушка гордится своими формами и не упускает случая похвастаться ими перед поклонниками. В новом видео она покрасовалась перед камерой в соблазнительном белоснежном комплекте с крошечными шортами и тонким спортивным лифом.
Легкая ткань выгодно подчеркнула пышную грудь красотки.
Напомним, Тимати начал встречаться с Ивановой после разрыва с Сашей Дони. Многие пользователи считали, что роман будет быстротечным, однако рэпер и модель до сих пор вместе.
Похоже, музыкант-бизнесмен пребывает в восторге от избранницы. За считаные месяцы он успел свозить ее в несколько путешествий, а также познакомить с родными и друзьями.
Валентина Иванова. Фото: соцсети