Грудь насквозь видно! Красотка-любовница Тимати поманила своими прелестями в «голом» лифе

Напомним, Тимати начал встречаться с Ивановой после разрыва с Сашей Дони. Многие пользователи считали, что роман будет быстротечным, однако рэпер и модель до сих пор вместе.

Похоже, музыкант-бизнесмен пребывает в восторге от избранницы. За считаные месяцы он успел свозить ее в несколько путешествий, а также познакомить с родными и друзьями.