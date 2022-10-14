«Зачем ваши копыта людям в лицо?»: Волочкову раскритиковали за видео с изуродованными балетом ступнями

Известная балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась со своими поклонниками в социальной сети новым видео, где она демонстрирует, как снимает с ног пуанты.

«Я очень люблю, когда мой график насыщенный! Мне кажется, трудолюбие и дисциплина — это мои врожденные качества. И я ими дорожу и никогда не жалею сил и времени для того, чтобы совершенствовать свои результаты и реализовывать их и дарить людям радость. Надевая и снимая самую драгоценную обувь моей жизни — пуанты, я чувствую гордость и радость, несмотря на хруст и зачастую боль в суставах после нагрузки. Это большое счастье быть балериной», — написала Анастасия.

В комментариях под видео многие поклонники Волочковой написали ей слова восхищения. У кого-то, впрочем, созерцание деформированных за годы занятия балетом ступней балерины вызвало лишь чувство отвращения.

«Ну зачем ваши копыта людям в лицо? Вашим подписчикам? Издеваетесь?» — написала одна из подписчиц.

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