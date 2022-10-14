«Лисичка для Ленусика»: онкобольной муж подарил Катиной машину за 29 миллионов

Дмитрий Спиридонов и Лена Катина. Фото: соцсети

Дмитрий Спиридонов и Лена Катина. Фото: соцсети

Певица стала обладательницей оранжевого Bentley Bentayga.

Минувшим летом Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Бизнесмен души не чает в любимой супруге и засыпает ее дорогими подарками. 

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В новом видео миллионер продемонстрировал очередной презент, который приобрел для жены. На этот раз Спиридонов порадовал Катину роскошным автомобилем: оранжевым Bentley Bentayga, стоимость которого составляет порядка 29 миллионов рублей.

«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» — написал Дмитрий в соцсети.

Сама экс-солистка t.A.T.u. постеснялась хвастаться дорогим сюрпризом.

Напомним, Катина и Спиридонов познакомились прошлым летом и спустя год официально оформили свои отношения. Дмитрий признался, что Лена помогла ему не впасть в отчаяние во время борьбы с онкологией.

Bentley Bentayga. Фото: соцсети

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