«Лисичка для Ленусика»: онкобольной муж подарил Катиной машину за 29 миллионов

Минувшим летом Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Бизнесмен души не чает в любимой супруге и засыпает ее дорогими подарками.

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В новом видео миллионер продемонстрировал очередной презент, который приобрел для жены. На этот раз Спиридонов порадовал Катину роскошным автомобилем: оранжевым Bentley Bentayga, стоимость которого составляет порядка 29 миллионов рублей.