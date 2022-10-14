Вылез глаз, пропала память: раскрыты ужасающие подробности инсульта Кондулайнен

В 2020 году у Елены Кондулайнен случился инсульт. Актрисе стало плохо во время ужина с коллегами, ее увезли в больницу прямо из ресторана.

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Около двух лет 64-летняя звезда советских фильмов восстанавливалась после приступа. Она впервые откровенно рассказала о том, что с ней произошло, в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».