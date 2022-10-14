Вылез глаз, пропала память: раскрыты ужасающие подробности инсульта Кондулайнен

В 2020 году у Елены Кондулайнен случился инсульт. Актрисе стало плохо во время ужина с коллегами, ее увезли в больницу прямо из ресторана.
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Около двух лет 64-летняя звезда советских фильмов восстанавливалась после приступа. Она впервые откровенно рассказала о том, что с ней произошло, в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».
«Я не помнила, что у меня сыновья, как их зовут. Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок», — поделилась Кондулайнен.
Ситуацию осложняло то, что инсульт отразился на внешности актрисы: у нее вылез один глаз и отнялась правая сторона тела. Из-за этого Елене пришлось научиться писать левой рукой.
«Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались. Горечь во рту была год», — с ужасом вспомнила артистка.