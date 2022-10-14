«С днем рождения, дорогой, любимый!»: Орбакайте поздравила Валентина Юдашкина

Дочь переехавшей в Израиль Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, сегодня поздравила с днем рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина. Поздравление она опубликовала на своей странице в социальной сети, сопроводив его архивной фотографией с именинником, сделанной в 2019 году.
«С днем рождения, дорогой, любимый Валентин Юдашкин!» — подписала певица.
14 октября Валентину Юдашкину исполняется 59 лет. Свои искренние пожелания модельеру уже направили многие звезды шоу-бизнеса.
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Орбакайте поздравила Юдашкина. Фото: соцсети
Напомним, что с 2016 года модельер борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на это, он прекрасно выглядит и иногда появляется на публике.